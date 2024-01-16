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AİLE YENİ BÖLÜM İZLE full | Aile 28. bölüm tek parça izle SHOW TV CANLI

Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da 28. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. 16 Ocak Salı Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:21
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AİLE YENİ BÖLÜM İZLE full | Aile 28. bölüm tek parça izle SHOW TV CANLI

AİLE 28. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 28. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 28. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 28. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 28. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 28. yeni bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 28. BÖLÜM KONUSU NE?

Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu, hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır. Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin'i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin'in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir?

Seher dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkarır. Aslan ise babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin'le birlikte harekete geçer. İkilinin, Seher'le birlikte geçirecekleri bir gece, aileleri için bir dönüm noktası olacaktır. Diğer taraftan Hülya ise İlyas'ın ölümünden sonra Kıymet'in kendileri için bir tehdit olabileceğini düşünür ve onu ziyaret eder. Ferman, söz verdiği gibi Aslan'ı öldürme planını kurmaya başlar. Bunun için önemli birinin kapısını çalacaktır: Arnavut Babür.

Aslan'ın marinada işçilere verdiği veda yemeğini basan Babür, marinaya çökebilmek için Aslan ve Bedri'nin başına bela olacaktır. Bedri ve Yağmur, sürpriz bir yemekte Nedret ve Neşe'ye evlilik kararlarını açıklarlar. Ancak Neşe, bu karara hiç de sıcak bakmamaktadır. Diğer taraftan Nedret de Yağmur'un geçmişiyle ilgili bazı bilgilere ulaşır. Acaba Yağmur ve Bedri evliliklerinin önündeki bu engelleri aşabilecekler midir? Herkesin bir araya geldiği o akşam yaşananlar, tüm aile için hem mutlu hem de hüzünlü olayları beraberinde getirecektir.

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AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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