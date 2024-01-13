GÖNÜL DAĞI 122. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 122. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları roketi geliştirmek için çalışmaya geri döner. Hüseyin ve Adile'nin nikahı sonrasında beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Neler yaşanacaktır? Selma, soruşturma devam ettiği için öğretmenlik mesleğine ara vermek zorunda kalır. Öğrencilerine veda etmek için okula gider. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr. "Selma Öğretmen'i Kurtarma Operasyonu" yapmaya karar verirler. Çocuklar, Yasemin'i takip ederken başlarına neler gelecektir? Kenan, bebeğin gidişinden dolayı üzülen eşini mutlu edebilmek için bir plan yapar. Kenan ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI