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SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 11. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:51
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SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'ın evlilik için ikna etmesiyle devreye giren Ozan durumu Kont Ziya'ya açarken, iyice köşeye sıkışan Mete ve İncila arasında şefkatli ama buruk bir konuşma geçer. Harekete geçen Ziya soluğu Atıf'ın evinde alır, şaşkınlığa uğrayan aileler ise en doğru kararı verebilmenin telaşına düşer. İncila'yı ikna etmek için çabalayan Naz, Ozan ile evliliklerinin formaliteden ibaret olacağını söyler.

Kadir'e yaşatacağı acıdan dolayı üzülen ve Mete'den uzak yeni bir yaşam kurmak isteyen İncila ise hayatına dair önemli kararları kendinin alamıyor olmasından mutsuzdur. Ozan ile olası evliliği engellemek isteyen Füsun, İncila'yı çok zorlayacak bir konunun üstüne giderken, İncila kapalı kapılar ardında kendiyle ilgili önemli gerçeklerin konuşulduğundan habersizdir. Mete ve Naz, Kadir konusunu artık tamamen kapatmak isterken, İncila'ya dair önemli bir gerçeği öğrenen Kont Ziya herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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