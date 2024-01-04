SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

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SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'ın evlilik için ikna etmesiyle devreye giren Ozan durumu Kont Ziya'ya açarken, iyice köşeye sıkışan Mete ve İncila arasında şefkatli ama buruk bir konuşma geçer. Harekete geçen Ziya soluğu Atıf'ın evinde alır, şaşkınlığa uğrayan aileler ise en doğru kararı verebilmenin telaşına düşer. İncila'yı ikna etmek için çabalayan Naz, Ozan ile evliliklerinin formaliteden ibaret olacağını söyler.

Kadir'e yaşatacağı acıdan dolayı üzülen ve Mete'den uzak yeni bir yaşam kurmak isteyen İncila ise hayatına dair önemli kararları kendinin alamıyor olmasından mutsuzdur. Ozan ile olası evliliği engellemek isteyen Füsun, İncila'yı çok zorlayacak bir konunun üstüne giderken, İncila kapalı kapılar ardında kendiyle ilgili önemli gerçeklerin konuşulduğundan habersizdir. Mete ve Naz, Kadir konusunu artık tamamen kapatmak isterken, İncila'ya dair önemli bir gerçeği öğrenen Kont Ziya herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.