ARAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV Arak dizisi karakterler ve oyuncular

ARAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV, yeni dizisi Arak'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Most Production imzalı Arak'ın senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Arak oyuncuları ve karakterler...
ARAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER
İlker Kaleli👆
Öykü Karayel👆
Tülin Özen👆
Mehmet Özgür👆
Yıldıray Şahinler👆
Kerem Arslanoğlu👆
Bedir Bedir👆
Furkan Kalabalık👆
Demircan Kaçel👆
Cem Zeynel Kılıç👆
Görkem Kasal👆
Beril Kolcu👆
Ilgaz Kaya👆
Bennu Yıldırımlar👆