Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 6. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
6. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 6. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür. Tekrar hayata dönen Nureddin ise oldukça öfkelidir. Buna sebep olanları cezalandırmak için harekete geçer ve Nusreddin'e hain ithamında bulunarak idamına karar verir. Viktorya kaçmaya devam ederken Selahaddin'in onları Haçlılardan önce yakalaması gerekiyordur. Fakat Viktorya hiç beklenmedik birinin eline geçer ve bütün dengeler altüst olur. Öte yandan Selahaddin'i zorlu bir engel daha bekliyordur: Gregor adındaki vahşi bir savaşçı ağabeyi Gabriel'in intikamını almaya ant içmiştir. Gregor'un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nureddin ve Selahaddin Askalan'ı kuşatma kararı alırlar. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Sultan Nureddin'i saray içinde nasıl krizler bekliyordur? Yeni bir düşmanla karşı karşıya gelen Selahaddin kuşatmada başarılı olabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI || UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi CANLI YAYIN hangi kanalda, saat kaçta?
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm TEK PARÇA
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 18 ARALIK 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! 09:33
Yıldız isme şok! Bir daha F.Bahçe formasını giyemeyecek Yıldız isme şok! Bir daha F.Bahçe formasını giyemeyecek 09:32
Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak 09:20
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Trabzonspor'da ayrılık kapıda! 09:17
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? 07:19
Daha Eski
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 01:00
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 00:59
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:56
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:44