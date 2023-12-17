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📺TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Teşkilat son bölüm FULL

Teşkilat 88. bölümü ile TRT 1 ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizinin başrolünde Murat Yıldırım yer alıyor. Teşkilat yeni bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:31
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📺TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Teşkilat son bölüm FULL

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Teşkilat dizisi 17 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 88. bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve tek parça izleme linkini haberimizde derledik.

👉TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 88. BÖLÜM KONUSU

Cihangir'in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton'a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet'in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin'in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer'dir. Ömer hem Cihangir'i kurtarmak hem de İsis'e ulaşmak için elinden geleni yapar. Ekip Ömer'in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer'in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.

👉TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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