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📺Yargı 75. BÖLÜM FULL İZLE | Kanal D Yargı son bölüm

Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Yargı 75. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 75. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 75. en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 01:31 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 01:50
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📺Yargı 75. BÖLÜM FULL İZLE | Kanal D Yargı son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 10 Aralık Pazar günü yeni ve 75. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri ve Kanal D canlı izleme linki...

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👉YARGI 75. BÖLÜM İZLE

YARGI 75. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, Mercan'ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta'nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.

Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta'nın yokluğunda Osman ve Çınar'dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.

Tuğçe ile Efe, meraklı gözlerden uzak dolu dizgin bir yakınlaşma içerisindeyken Parla'yı, Çınar ile ilgili öğreneceği ve şimdiye kadar hiç bilmediği bir geçmiş hikaye beklemektedir.

Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin'in kucağına yeni bir adli vaka düşecektir. Bilinçsiz ve kimliksiz bir halde bulunan kadınla başlayan olaylar, yatağından çıkmakta olan bir nehrin ilk sızıntısıdır ve kontrol altına alınmazsa önüne kattığını sürükleyip götürecek gibidir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 75. BÖLÜM İZLE

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