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ALTIN KAFES 3. BÖLÜM FRAGMANI | atv Altın Kafes yeni bölüm fragmanı

atv'nin yeni dizisi Altın Kafes ilk iki bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler şimdiden Altın Kafes 3. bölüm fragmanı için araştırma yapmaya başladılar. Dizinin başrollerini ise Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül paylaşıyor. Ekip ilk bölümü pasta keserek kutlamıştı. Altın Kafes 3. yeni bölüm fragmanı ve atv CANLI yayın linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:28 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:31
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ALTIN KAFES 3. BÖLÜM FRAGMANI | atv Altın Kafes yeni bölüm fragmanı

Altın Kafes yayınlandığı ilk haftadan bu yana hatrı sayılır bir izleyici kitlesi kazandı. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi pek çok dikkat çeken isim ise dizinin kadrosunda yer alıyor. Altın Kafes yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ALTIN KAFES 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV CANLI YAYIN İZLE

ALTIN KAFES KONUSU

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Kız kardeşi Berna ailenin verdiği bursla okuduğundan Zeynep, kendini onlara borçlu hissetmekte, Beyoğlu Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışmaktadır. Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikasti engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır. Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

ALTIN KAFES OYUNCULARI

  • Aytaç Şaşmaz
  • Şifa Nur Gül
  • Ebru Cündübeyoğlu
  • Hayal Köseoğlu
  • Hilmi Cem İntepe
  • Murat Kılıç
  • Kaan Turgut
  • Sümeyra Koç
  • Eda Nur Gülbudak
  • Buse Orcan
  • Gurur Çiçekoğlu
  • Cansu Mumcu
  • Ali Kayra Kul
  • Aksel Yılmaz
  • Sacide Taşaner

ALTIN KAFES TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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