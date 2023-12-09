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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 117. bölüm full izle - TRT 1 İZLE

Gönül Dağı bu hafta 117. bölüm ile izleyici karşısına geçti. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 117. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 01:31
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 117. bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 117. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amca oğulları, Muammer'in ölmeden önce vermiş olduğu bir sözü yerine getirmek için çabalar. Selami ile birlikte düğünü sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Taner ve Ramazan neler yaşayacaktır? Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder. İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır. Aile büyükleri kardeşleri barıştırmak için toplandığında Elif, Muammer'in vasiyetini getirir. Vasiyette ne yazmaktadır? Ciritçi, ikinci kez evladını kaybetmenin acısıyla mağaraya sığınır. Mağarada itikafa giren Ciritçi, rüyasında oğluyla ilgili ne görecektir?

GÖNÜL DAĞI 118. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner

  • Gülsim Ali - Dilek

  • Semih Ertürk - Veysel Kaya

  • Melis Sevinç - Selma Çiçek

  • Hazal Çağlar - Asuman

  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan

  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

  • Zümre Meğreli - Elif

  • Ferhat Eşsiz - Producer

  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

  • Ali Düşenkalkar - Muammer

  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

  • Feyza Işık - Döndü Kaya

  • Cemre Melis Çınar - Fadime

  • Çiğdem Aygün - Keriman

  • Utku Ateş - Serdar

  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

  • Ramiz Mullamusa - Aziz

  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya

  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

  • Ege Aydan - Münir Başkan

  • Cemil Şahin - Behçet

  • Halil Ergün

  • Ergun Kuyucu - Ali

  • Ruhi Sarı - Fikret

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