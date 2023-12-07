Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm FULL İZLE | Bir Derdim Var KANAL D son bölüm

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var, geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İzleyicilerden tam puan alan dizide, güçlü sezgileri ve derin hisleri olan Nilüfer'in meslek, aşk ve aile hayatı ele alınmaktadır. Bir Derdim Var dizisinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Bir Derdim Var yeni bölüm izle, Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

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BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM KONUSU

Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!