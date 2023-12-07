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Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm FULL İZLE | Bir Derdim Var KANAL D son bölüm

Kanal D'nin yeni sezon dizisi Bir Derdim Var, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle diziseverleri ekran başına çekmeye devam ediyor. 7 Aralık Perşembe günü yayınlanan Bir Derdim Var son bölüm için arama motorlarında sorgulama yapan diziseverler için Kanal D Bir Derdim Var dizisi yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte Bir Derdim Var 5. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 01:11
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Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm FULL İZLE | Bir Derdim Var KANAL D son bölüm

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var, geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İzleyicilerden tam puan alan dizide, güçlü sezgileri ve derin hisleri olan Nilüfer'in meslek, aşk ve aile hayatı ele alınmaktadır. Bir Derdim Var dizisinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Bir Derdim Var yeni bölüm izle, Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM KONUSU

Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!

BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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