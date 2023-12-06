Haberler Dizi Haberleri SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu ilk bölüm FULL izle |

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu ilk bölüm FULL izle |

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 1. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yaratmıştı. Sandık Kokusu ilk bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 01:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu ilk bölüm FULL izle |

Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 1. bölüm izle, Sandık Kokusu ilk bölüm full izle sorgulamaları yapıyorlar. Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM İZLE

SHOW TV CANLI İZLE

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Ferdi Kadıoğlu derken yıldız isim gidiyor…
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek
Avcı'dan galibiyet yorumu!
G.Saray'a dünyaca ünlü yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benim Güzel Ailem | Final izle
Kuruluş Osman 139. BÖLÜM
AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak?
🕘Neptün, geri hareketteki konumunu bırakıp ileri doğru ilerliyor!
AÖL SINAV TARİHLERİ 2023-2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:57
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:16
Bardhi: Trabzonspor kupanın en büyük adayıdır! Bardhi: Trabzonspor kupanın en büyük adayıdır! 00:02
Daha Eski
Fountas: Hedefimiz... Fountas: Hedefimiz... 23:52
Avcı'dan galibiyet yorumu! Avcı'dan galibiyet yorumu! 23:29
Avcı'dan galibiyet yorumu! Avcı'dan galibiyet yorumu! 23:18
Fırtına rahat turladı! Fırtına rahat turladı! 22:55
Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. İşte o gol... Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. İşte o gol... 22:32
Beşiktaş Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 16:36