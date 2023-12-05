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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölümde neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 49. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 49. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölümde neler olacak?

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 49. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 49. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

"Memleketine hoş geldin!"

Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler. Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez. İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar. Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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