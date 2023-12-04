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SAFİR 14. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü 14. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 02:01
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SAFİR 14. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 14. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 14. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 4 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 14. bölüm bilgileri...

SAFİR 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SAFİR 14. BÖLÜM KONUSU

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir. Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir. Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

Vural Bakırcı'nın düşmanı olmanın faturasını ağır bir şekilde ödemeye devam eden Ateş bu defa da peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır. Ancak onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer. Tüm dengeleri değiştirecek bambaşka sırlar ortaya dökülmek üzereyken bu sefer asıl savaş Yaman ve Ateş arasında mı başlayacak?

SAFİR 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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