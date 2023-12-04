Haberler Dizi Haberleri 📺Ömer YENİ BÖLÜM FULL izle | Ömer dizisi 34. Bölüm STAR TV CANLI

📺Ömer YENİ BÖLÜM FULL izle | Ömer dizisi 34. Bölüm STAR TV CANLI

Ömer dizisi yeni bölümü her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Star TV'nin gözde dizilerinden Ömer, zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizinin bu hafta 34. bölümü yayınlanıyor. İzleyiciler ise Ömer yeni bölüm izle, Star TV canlı izle gibi sorgulamalar yapıyorlar. Ömer 34. bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 19:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Ömer YENİ BÖLÜM FULL izle | Ömer dizisi 34. Bölüm STAR TV CANLI

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 4 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen 34. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 34. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 34. BÖLÜM KONUSU

Nevzat'ın sözleriyle içine kurt düşen Gamze, şüphelere kapılsa da Ömer'i Şule ile birlikte çalışma konusunda desteklemeyi sürdürür. Gamze'nin desteğiyle mahcup hisseden Ömer, son zamanlarda ihtiyaç duyduğu anlayışı ve desteği gösteremediği için ondan özür diler. Hem aile hem de iş sorunlarıyla boğuşan Gamze ise, Tuna'yı ihmal ettiği ve oğluyla arasındaki bağın zayıfladığı gerçeğiyle sert bir şekilde yüzleşir.

Evliliği yüzünden çocuklarıyla arası açılan Reşat, bu kararıyla bir anda yalnızlaştığını hissederken, Reşat ve çocuklardan beklediği sevgi ve kabulü görememek Çiçek'i üzer. Boşanmaya direnen Hakan, türlü yolları denemeyi sürdürür. Eda'da bir tuhaflık olduğunu fark eden Şükran ise, meselenin peşine düşer.

Bir ev tutmalarının elzem olduğunu fark eden Gamze, durumu Ömer'le paylaşsa da ekonomik olarak iyi durumda olmayan Ömer, bu fikre sıcak bakmaz. Fakat Çiçek ile soğukkanlı bir şekilde konuşmaları gerektiğinin farkındadır.

ÖMER 34. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Estetik faciaları sonucunda yüzü deforme olmuştu! Ünlü model artık bantlarla yüzünü gerdiriyor…
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev çalım!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ne Gemiler Yaktım 2. bölümde neler olacak?
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (4 Aralık 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray filede galip! G.Saray filede galip! 18:54
İsmail Kartal: Oyuncularım... İsmail Kartal: Oyuncularım... 18:28
F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu F.Bahçe - Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu 17:37
A. Efes'e 2 oyuncudan kötü haber! A. Efes'e 2 oyuncudan kötü haber! 17:13
Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..." Fırtına'dan Pepe açıklaması! "Sakatlığı..." 17:09
Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı! Sakaryaspor'un Türkiye Kupası mesaisi başladı! 16:49
Daha Eski
Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi 16:37
G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor 15:05
Okan Buruk'tan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Okan Buruk'tan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! 15:10
F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 15:11
Nordsjaellandlı Nygren'den Icardi'li paylaşım! Nordsjaellandlı Nygren'den Icardi'li paylaşım! 15:20
Lazio - Genoa maçı ne zaman? Lazio - Genoa maçı ne zaman? 15:37