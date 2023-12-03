📺Yargı 74. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM KANAL D izle

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 3 Aralık Pazar günü yeni ve 74. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri ve Kanal D canlı izleme linki...

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YARGI 74. BÖLÜM KONUSU

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelmiştir. Mercan'ın da hiç istemeden olayın ortasında kalışı Ilgaz'ı çıldırtmaya yetecektir. Üstelik Okan'ın Tilmen'de olan herkesi silah zoruyla tuttuğu bu duruma son vermek için Ilgaz'dan yapmasını istediği şey hiç de kolay yollardan çözülecek gibi değildir.

Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, tüm birimleriyle, Tilmen Hukuk'u ablukaya almak zorunda kalacaktır. Duygusal faktörlerin de işin içine girdiği bu krizi yönetmek herkes için bir hayli zor olacaktır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışacaktır.

Kadir'in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçlarını bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi ummaktadırlar. Fakat Kadir'in onlar için bir planı daha vardır. Öte yandan Osman henüz kendisini bekleyen Aylin'in gazabından da habersizdir, onlar için de yüzleşme vakti gelmiştir.

Ceylin ve Mercan için tüm aile bireyleri teyakkuz durumuna geçmiştir. Geçmişteki yaralarını sarmaya çalıştıkları Mercan için, yenilerini yaşamasın diye Ceylin içeriden Ilgaz dışarıdan büyük bir çaba verecektir. Fakat günün sonunda yaşanacak, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olay herkesi dağıtmaya yetecektir.

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