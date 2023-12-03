Altın Kafes AHU KARATAŞ kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında? HAYAL KÖSEOĞLU DİZİLERİ

Altın Kafes dizisinde Onur Beyoğlu'nun asistanı olan Ahu Karataş dikkat çekti. Hırslı ve gözü kara bir karakter olan Ahu'yu oynayan Hayal Köseoğlu ile ilgili araştırmalar da izleyiciler tarafından hız kazandı. Peki, bir zamanlar Aşk-ı Memnu'nun Pelin'i olan Hayal Köseoğlu kimdir?

ALTIN KAFES AHU KARATAŞ KİMDİR?

Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu patronuna aşık hırslı bir kadındır. Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.

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HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 31 yaşında olan Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında iken, Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; yine Kanal D'de yayımlanan Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu, Show TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl ve Arkadaşlar İyidir, Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin ve FOX'ta yayımlanan Mucize Doktor ve Mahkum dizilerinde rol almıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU DİZİLERİ

Ruhsar

Mahallenin Muhtarları

Aşk-ı Memnu

Muhteşem Yüzyıl

Arkadaşlar İyidir

İstanbullu Gelin

Ufak Tefek Cinayetler

Mucize Doktor

Mahkum

Bonkis

Cezailer

HAYAL KÖSEOĞLU FİLMLERİ