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Altın Kafes AHU KARATAŞ kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında? HAYAL KÖSEOĞLU DİZİLERİ

atv'nin yeni soluklu dizisi Altın Kafes izleyici ile buluşuyor. Dizide Onur Beyoğlu'nun asistanı rolü Ahu Karataş'a hayat veren Hayal Köseoğlu ise merak konusu oldu. Daha önce Aşk-ı Memnu ve İstanbullu Gelin gibi popüler yapımlarda da yer alan oyuncu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 14:00
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Altın Kafes AHU KARATAŞ kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında? HAYAL KÖSEOĞLU DİZİLERİ

Altın Kafes dizisinde Onur Beyoğlu'nun asistanı olan Ahu Karataş dikkat çekti. Hırslı ve gözü kara bir karakter olan Ahu'yu oynayan Hayal Köseoğlu ile ilgili araştırmalar da izleyiciler tarafından hız kazandı. Peki, bir zamanlar Aşk-ı Memnu'nun Pelin'i olan Hayal Köseoğlu kimdir?

ALTIN KAFES AHU KARATAŞ KİMDİR?

Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu patronuna aşık hırslı bir kadındır. Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacaktır.

ALTIN KAFES TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 31 yaşında olan Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında iken, Kanal D'de yayımlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; yine Kanal D'de yayımlanan Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu, Show TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl ve Arkadaşlar İyidir, Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin ve FOX'ta yayımlanan Mucize Doktor ve Mahkum dizilerinde rol almıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU DİZİLERİ

  • Ruhsar

  • Mahallenin Muhtarları

  • Aşk-ı Memnu

  • Muhteşem Yüzyıl

  • Arkadaşlar İyidir

  • İstanbullu Gelin

  • Ufak Tefek Cinayetler

  • Mucize Doktor

  • Mahkum

  • Bonkis

  • Cezailer

HAYAL KÖSEOĞLU FİLMLERİ

  • Sesinde Aşk Var

  • Özgür Dünya

  • 7. Koğuştaki Mucize

  • Bir Nefes Daha

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