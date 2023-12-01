YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FULL İZLE | Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 48. son bölümü ile Cuma akşamı ekrana geldi. Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları konu edinen dizi, bu hafta da heyecanla izlendi. Peki, Yalı Çapkını 48. bölümde neler oldu?

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FULL İZLE

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır. Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur. Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir. Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer. Suna ise radikal bir hamlede bulunur. Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.