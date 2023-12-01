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📺 ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları 33. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 33. yeni bölümü ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 33. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 33. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 00:45
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📺 ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları 33. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 33. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 33. bölüm 1 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 33. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 33. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 33. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM KONUSU

Ragıp, Ali'nin kimliği karşılığında öyle büyük bir şey ister ki herkes deliye döner ancak Gülayşe artık abisinin Mercan'a ve kız kardeşine bir an önce ulaşmasını istiyor. Ragıp bu kadar büyük ne istemiş olabilir? Peki, Gülayşe herkesin lafını çiğneyip istediği şeyi gerçekten verecek mi?

Gülayşe, Barbaros ile Gözde'yi romantik bir yemek yerken basar ve Barbaros'u terk eder! Ancak bu bir oyundur çünkü tüm engelleri yakıp yıkmış aşkları bir Gözde rüzgarıyla sarsılacak değildir. Barbaros'la Gülayşe'nin ellerini ayırmak hele hiç kolay değildir! Barbaros bir yandan da nasıl evlilik teklifi edeceğini düşünürken Nazmiye onların oyunlarına inanacak mıdır?

Nazmiye, Barbaros'un, Barbaros ise Nazmiye'nin peşinde oyun üzerine oyun kurarlar. Peki hangisi kazanacak? Üstelik Nazmiye'nin bir avantajı var: Emine'den yalnızca şer takımının haberi vardır! Tabii eğer Emine Ali'nin gerçekten kardeşiyse…

Zıpkın, Mete'den duyduğu lafın altında kalmayı kendine yediremez. Peki kendisini küçük gören Mete yüzünden, Sare'nin de öyle düşündüğüne mi inanacak? Gerçekler Zıpkın'ın yüzüne çarparken Zıpkın ya aşkından vazgeçerse?

Ateş Kuşları bir yandan tüm ailesini kaybetmiş olan Mercan'ın köklerini de araştırmaya devam ederler ve bir amcası olduğunu keşfederler. Ancak buldukları kapı kocaman bir malikaneye açılır! Yoksa Mercan'ın zengin bir amcası mı var? Peki bu yetim ve öksüz yeğenine kol kanat gerecek mi?

Ateş Kuşları dizisi 33. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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