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DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Kanal d Dilek Taşı 13. bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dilek Taşı'nın merakla beklenen 13. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Dilek Taşı 13. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:00
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DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Kanal d Dilek Taşı 13. bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 13. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Janti Kemal'in hain planı Mustafa ve Figen'i tehlikeye atıyor. Mustafa'nın karşısına çıkan Kemal, onu sevdikleriyle tehdit ediyor. Rüçhan, Efkan'ın köşke ziyarete gelişini onunla konuşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Rüçhan'ın çocukları için her şeyi yapabilecek bir kadın olduğunu Efkan'ın da anlamasını sağlıyor. Sevda ise Efkan belasından kurtulabilmek için yeni arayışlar peşine düşüyor ve Avukat Rıfat'tan yardım istiyor.

Sinan'ın doktorunun Figen'in böbreğinin uyumlu çıktığını söylemesi üzerine köşkte her şey değişmeye başlıyor. Doktorların Figen'e bünyesinin zayıf olduğunu ve ameliyatı kaldıramayacağını söylemesine rağmen Figen ameliyat olmayı, Sinan iyileşsin ve Cemre tehlikeden uzak büyüsün diye kabul ediyor. Figen ve Harun geçmiş üzerine büyük bir hesaplaşma yaşıyor! Figen öz annesini bulma konusunda kararlılığını Harun'a gösteriyor.

Ameliyat günü gelip çatıyor ve tüm köşk hastanede ameliyat için toplanıyor. Mustafa tüm bu süreç boyunca bir an olsun Figen'i yalnız bırakmıyor. Figen'in ameliyatı nasıl geçecek? Figen ve Sinan bu ameliyattan sorunsuz çıkabilecekler mi?

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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