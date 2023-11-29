DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 12. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 12. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 12. bölümü, 29 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 12. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 12. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 12. BÖLÜM KONUSU

Janti Kemal'in hain planı Mustafa ve Figen'i tehlikeye atıyor. Mustafa'nın karşısına çıkan Kemal, onu sevdikleriyle tehdit ediyor. Rüçhan, Efkan'ın köşke ziyarete gelişini onunla konuşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Rüçhan'ın çocukları için her şeyi yapabilecek bir kadın olduğunu Efkan'ın da anlamasını sağlıyor. Sevda ise Efkan belasından kurtulabilmek için yeni arayışlar peşine düşüyor ve Avukat Rıfat'tan yardım istiyor.

Sinan'ın doktorunun Figen'in böbreğinin uyumlu çıktığını söylemesi üzerine köşkte her şey değişmeye başlıyor. Doktorların Figen'e bünyesinin zayıf olduğunu ve ameliyatı kaldıramayacağını söylemesine rağmen Figen ameliyat olmayı, Sinan iyileşsin ve Cemre tehlikeden uzak büyüsün diye kabul ediyor. Figen ve Harun geçmiş üzerine büyük bir hesaplaşma yaşıyor! Figen öz annesini bulma konusunda kararlılığını Harun'a gösteriyor.

Ameliyat günü gelip çatıyor ve tüm köşk hastanede ameliyat için toplanıyor. Mustafa tüm bu süreç boyunca bir an olsun Figen'i yalnız bırakmıyor. Figen'in ameliyatı nasıl geçecek? Figen ve Sinan bu ameliyattan sorunsuz çıkabilecekler mi?

DİLEK TAŞI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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