Haberler Dizi Haberleri BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM | TRT1 Benim Güzel Ailem yeni bölüm izle (21. bölüm)

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM | TRT1 Benim Güzel Ailem yeni bölüm izle (21. bölüm)

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 21. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 21. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 00:28 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 00:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM | TRT1 Benim Güzel Ailem yeni bölüm izle (21. bölüm)

BENİM GÜZEL AİLEM 21. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 29 Kasım Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 21. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 21. bölümü...

Benim Güzel Ailem 21. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 21. BÖLÜM ÖZETİ

Rasim, mahkemede çıkan kargaşa sonrasında nezarethaneye gönderilir. Rasim'in o andaki üzüntüsü ve çaresizliği başta Canan olmak üzere tüm aileyi derinden sarsar. Rasim ise kapısı yüzüne kapanan nezarette gözyaşlarına boğulur. Dedesinin başına gelenlere çok üzülen Tuğçe, teselliyi Oğuz'da bulur. Tuğçe'nin üzülmesine dayanamayan Oğuz, hislerini iyice açmaya başlar.

Bu sırada Nedim ise kızını aramaktadır. Damla, hem hamilelik hem de babasının başına gelenler nedeniyle zor günler geçirir. Sina ise çok sevdiği Damla'ya, her anlamda destek olarak onun gönlünü bir kez daha fetheder. Canan'ın evden kovduğu Adnan, yeniden ablasının gözüne girebilmek için planlar yapmaya başlar. Ferdi, para kazanmanın yollarını ararken dizi sektörüne dönüp dönmeme konusunda kararsız kalmıştır. Gelen bir teklif, işleri tamamen değiştirir. Feryal ile Canan, Deniz'in tüp bebek tedavisi için gittiği İngiltere'den 45 gündür geri gelmemesi nedeniyle tartışma yaşar. Sinirle evden çıkan Feryal, Mahmut'un teklifiyle neşelenir.

Benim Güzel Ailem 21. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

Sina, Canan'ın Rasim'i görebilmesi için özel izin alır. Nezaretteyken bir anda çok sevdiği eşini gören Rasim, ona sarılıp "Merak etme hepsi geçecek... Her şey normale dönecek" der. Eniştesi çıkana kadar dükkandan daha çok para kazanmaya niyetli olan Adnan, yine başını belaya sokar. Rasim ve tüm aile, en neşeli anlarında bu kez de Adnan'ın karıştığı at eti skandalı ve dükkanın mühürlenmesiyle neye uğradığını şaşırır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

Benim Güzel Ailem 21. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızını alıyor! Taraftarlar havalimanına yığılacak...
Son dakika: Yılın son MGK'sı sona erdi! İşte alınan kararlar...
Okan Buruk: Rus ruletine döndü
F.Bahçe'den yetişmişti! Ara transferde G.Saray'a gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE
Kuruluş Osman son bölüm izle
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! 00:21
Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... 23:58
PSV geriden gelerek kazandı! PSV geriden gelerek kazandı! 23:27
Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti 23:30
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? 23:34
Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! 23:43
Daha Eski
Halkbank'tan kritik galibiyet! Halkbank'tan kritik galibiyet! 21:26
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı G.Saray'ın golü ofsayta takıldı 21:34
Bayern Münih - Kopenhag | CANLI Bayern Münih - Kopenhag | CANLI 21:40
İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu 22:20
UEFA maçın adamını seçti! UEFA maçın adamını seçti! 22:58
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 23:08