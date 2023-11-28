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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölümde neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 48. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 48. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:00
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölümde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 48. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 48. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Erman'ın uyuşturucu karteline katılan Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek onlara son bir uyarıda bulunur. Eğer pişmanlık gösterip uyuşturucu satmaktan vazgeçerlerse Cezayir canlarına dokunmayacaktır.

Leyla, Cezayir'in Vedat'ı istememesinden sonra kendine uluslararası işlere imza atan yeni bir müteahhit bulur. Fakat Cezayir, Olcay adında ki bu yeni adamı da araştırmak istemektedir. Yaptığı güvenlik araştırmasından sonra adamın temiz olduğunu öğrenerek rahatlar. Fakat Erman, Vedat vasıtasıyla Olcay'dan haberdar olarak Leyla'ya içinden çıkamayacağı bir tuzak hazırlar.

Bu esnada Onbeşli, ailesini katleden Radovan Samaç'ı aramaya devam etmektedir. Cezayir'in yardımıyla Radovan'ın bir kız kardeşi olduğunu öğrenir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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