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Ben Bu Cihana Sığmazam 47. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 47. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 28 Kasım Salı günü yayınlanacak 47. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 47. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:50
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Ben Bu Cihana Sığmazam 47. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 28 Kasım Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 47. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Erman'ın uyuşturucu karteline katılan Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek onlara son bir uyarıda bulunur. Eğer pişmanlık gösterip uyuşturucu satmaktan vazgeçerlerse Cezayir canlarına dokunmayacaktır.

Leyla, Cezayir'in Vedat'ı istememesinden sonra kendine uluslararası işlere imza atan yeni bir müteahhit bulur. Fakat Cezayir, Olcay adında ki bu yeni adamı da araştırmak istemektedir. Yaptığı güvenlik araştırmasından sonra adamın temiz olduğunu öğrenerek rahatlar. Fakat Erman, Vedat vasıtasıyla Olcay'dan haberdar olarak Leyla'ya içinden çıkamayacağı bir tuzak hazırlar.

Bu esnada Onbeşli, ailesini katleden Radovan Samaç'ı aramaya devam etmektedir. Cezayir'in yardımıyla Radovan'ın bir kız kardeşi olduğunu öğrenir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 47. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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