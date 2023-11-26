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YARGI 74. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Yargı yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın merakla beklenen 74. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 74. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:30
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YARGI 74. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Yargı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 74. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 74. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Gerçeği bir an önce ortaya çıkarmak için Ilgaz ile el ele, her detayın üzerinden tekrar ve tekrar geçtikleri bir yolculuğa çıkacaklardır. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar; üzerine bir masa kurup ailecek yemek yemek gibi...

Gitgide büyüyen bu toplaşmaya Ilgaz ve Ceylin de dahil olurken; Elif ve Mercan'ın masanın altında bir ayakkabı bulması Yekta, Osman ve Çınar üçlüsünün ipini çekmeye yetecek kuvvettedir. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul edecektir. Diğer yandan Yekta'yı Tülin olayında Ceylin'den sakladığı ve asla ortaya çıkmasını istemediği, söylemekten kaçındığı durumlarla bir yüzleşme beklemektedir. Ardı arkası kesilmeyen yeni olaylar ile birlikte Ilgaz düğümü çözüp bütünü görmeye başlayacaktır. Günün sonunda ipin çözümlendiği noktanın bir türlü Ceylin ve Mercan'ı da tehdit altında bırakmasıyla şoke olacaktır.

YARGI 74. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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