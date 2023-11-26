Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 73. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 73. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 73. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 73. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 73. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 01:40
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📺Yargı 73. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 26 Kasım Pazar günü yeni ve 73. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 73. yeni bölümü...

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YARGI 73. BÖLÜM KONUSU

Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Gerçeği bir an önce ortaya çıkarmak için Ilgaz ile el ele, her detayın üzerinden tekrar ve tekrar geçtikleri bir yolculuğa çıkacaklardır. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar; üzerine bir masa kurup ailecek yemek yemek gibi...

Gitgide büyüyen bu toplaşmaya Ilgaz ve Ceylin de dahil olurken; Elif ve Mercan'ın masanın altında bir ayakkabı bulması Yekta, Osman ve Çınar üçlüsünün ipini çekmeye yetecek kuvvettedir. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul edecektir. Diğer yandan Yekta'yı Tülin olayında Ceylin'den sakladığı ve asla ortaya çıkmasını istemediği, söylemekten kaçındığı durumlarla bir yüzleşme beklemektedir. Ardı arkası kesilmeyen yeni olaylar ile birlikte Ilgaz düğümü çözüp bütünü görmeye başlayacaktır. Günün sonunda ipin çözümlendiği noktanın bir türlü Ceylin ve Mercan'ı da tehdit altında bırakmasıyla şoke olacaktır.

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👉YARGI 73. BÖLÜM İZLE

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