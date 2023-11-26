📺TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 Teşkilat 85. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 85. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 85. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 85. BÖLÜM ÖZETİ

Gökhan, yaptıklarının yanına kar kalacağından emindir. Fakat ekip Ömer'in planıyla hep bir adım ondan öndedir. Neslihan şirket ile alakalı konularda sürekli babasının ismi ile karşı karşıya gelir. Öğrendiği yeni gerçekse Çetin'in şirketin açık hedefi olmasıdır. Artık Gökhan'ın gölgesinde olmayan Scarlett, Neslihan ve yakınlarını ortadan kaldırmak için hamle yapmaktan geri durmayacaktır.

Ömer, Gökhan'ı yurtdışında bir krize sebep olmadan Türkiye'ye getirip cezasını vermeyi amaçlar. Onun talimatlarını harfiyen yerine getiren ekip oluşacak pürüzlere karşı hep hazırlıklıdır. Hem Gökhan hem de şirket her zaman karşılarında Ömer'i ve ekibini bulacaktırlar.

👉TEŞKİLAT 85. BÖLÜM İZLE

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