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GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 116. bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 116. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Gönül Dağı, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Gönül Dağı 116. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 14:10
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GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 116. bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 116. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 116. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 116. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 116. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öğretmenler günü için Taner, Selma'ya çok güzel bir sürpriz hazırlar. Taner ne yapacaktır? Öğrenciler, Gülsüm Öğretmen'e özel bir gösteri yapar. Gösteri nasıl gerçekleşecektir? Veysel'in ayağını hissetmeye başlaması bütün aileyi çok mutlu eder. Ameliyatı yapacak doktoru bulabilmek için herkes seferber olur. Veysel ameliyat olabilecek midir? Rıfat, tedavinin işe yaramadığını öğrenir. Rıfat'ın ayağı kesilecek midir?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 116. bölüm fragmanı izle

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