GÖNÜL DAĞI 116. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 116. bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

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GÖNÜL DAĞI 116. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 116. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 116. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 116. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öğretmenler günü için Taner, Selma'ya çok güzel bir sürpriz hazırlar. Taner ne yapacaktır? Öğrenciler, Gülsüm Öğretmen'e özel bir gösteri yapar. Gösteri nasıl gerçekleşecektir? Veysel'in ayağını hissetmeye başlaması bütün aileyi çok mutlu eder. Ameliyatı yapacak doktoru bulabilmek için herkes seferber olur. Veysel ameliyat olabilecek midir? Rıfat, tedavinin işe yaramadığını öğrenir. Rıfat'ın ayağı kesilecek midir?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 116. bölüm fragmanı izle