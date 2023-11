📺Yalı Çapkını SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını 47. BÖLÜM İZLE STAR TV

YALI ├çAPKINI | Gaziantepli bir ailenin o─čullar─▒n─▒ evlendirmek i├žin k─▒z bulma ├žabas─▒yla geli┼čen olaylar─▒ anlatan Yal─▒ ├çapk─▒n─▒, 47. yeni b├Âl├╝m├╝ ile ekranlara geldi. Her hafta cuma g├╝nleri yeni b├Âl├╝mleriyle izleyicileri ekran ba┼č─▒na kilitleyen Yal─▒ ├çapk─▒n─▒ i├žin seyirciler arama motorlar─▒nda Yal─▒ ├çapk─▒n─▒ 47. B├Âl├╝m izle, Yal─▒ ├çapk─▒n─▒ tek par├ža izle konular─▒n─▒ ara┼čt─▒r─▒yor. ─░┼čte detaylar...

Seyran, P─▒r─▒l'─▒n Pelin'in kuzeni oldu─čunu ├Â─črenir ve kendilerine tuzak kuran─▒n Pelin oldu─ču konusundaki ┼č├╝phesi g├╝├žlenir. Ferit ise kendini ├žok s─▒k─▒┼čm─▒┼č ve ├ž─▒k─▒┼čs─▒z hissetmektedir. Seyran; t├╝m bu olaylar─▒n ├╝zerine ├žocuk yapma d├╝┼č├╝ncesine s─▒cak bakmaya ba┼člar. Kaz─▒m, Suna ve Kaya'n─▒n d├╝─č├╝n├╝n├╝ y─▒ld─▒r─▒m h─▒z─▒yla planlarken, N├╝khet Suna'n─▒n her ┼čeyi ├Â─črenmesine ra─čmen sesini ├ž─▒karmamas─▒na anlam veremez. Halis A─ča; t├╝m ger├žekleri Seyran'a a├ž─▒klamak i├žin onu yan─▒na ├ža─č─▒r─▒r. Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber g├Âr├╝r. Ferit, Pelin'i ve bebe─čini ┼×ehmuz'un elinden kurtarmak i├žin ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in saklad─▒─č─▒ Pelin'i g├Âr├╝r ve onun hamile oldu─čunu anlar.

