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BENİM GÜZEL AİLEM 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Benim Güzel Ailem 21 bölümde neler olacak?

TRT'nin sevilen dizisi Benim Güzel Ailem 21. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Benim Güzel Ailem fragman detayları da merak konusu oldu. İşte Benim Güzel Ailem 21. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:50
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BENİM GÜZEL AİLEM 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Benim Güzel Ailem 21 bölümde neler olacak?

BENİM GÜZEL AİLEM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 21. bölüm fragmanı izle

BENİM GÜZEL AİLEM 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 21. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 21. bölüm FRAGMANI...

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökçe'nin intikam planı sonucu yapımcıya 500 bin dolar ödemek zorunda olan Ferdi, Mahmut'u da çok öfkelendirir. Ancak bütün ailesinin kendisine güvendiğini öğrenen Ferdi, biraz rahat nefes alır. Evin etrafını gazeteciler sarmış, Ferdi'nin ihanet haberleri gündem olmuştur. Ferdi'yi temize çıkarmaya kararlı olan aile fertleri, planlar yapar. Adnan, Hollywood yapımcısı kılığına girip Gökçe'yi kandırmaya karar verir. Rasim ise oğlunun tazminatını ödemek için Ferdi'den gizli yapımcıyla görüşür. Ancak yapımcı, Rasim'in teklifini kabul etmeyip onu adeta odadan kovar. Sina, zeytinliğin tapusunu Damla'ya vereceğini Mahmut'a söyler ancak Mahmut, bu fikre karşı çıkar. Nedim'den Ferdi'ye vermek için para alan Adnan, bu parayla dükkan kiralar. Hapse girme tehlikesiyle de karşı karşıya olan Adnan, suçu önce Nedim'den sonra da Ferdi'den üstlenmesini ister. Sina'nın yaş günü için evde kutlama yapılır. Tam pasta kesimi sırasında Damla, Sina'ya müjdeyi verir: "Aşkım, baba oluyorsun." Sina'nın birden gözleri dolar. Rasim, Canan, herkes ağlar, çok sevinir. Ertesi gün Adnan'ın duruşmasında ise ortalık karışır. Adnan'ın suçunu Ferdi mahkemede üstlenirken bu kez araya Rasim girer. Mahkemede yaşanan gerginlikler ise beklenmedik kararlara yol açar.

BENİM GÜZEL AİLEM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 21. bölüm fragmanı izle

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