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BENİM GÜZEL AİLEM 20. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT 1 son bölüm

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 20. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 20. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 01:40
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BENİM GÜZEL AİLEM 20. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT 1 son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 20. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 22 Kasım Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 20. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 20. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 20. BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe'nin intikam planı sonucu yapımcıya 500 bin dolar ödemek zorunda olan Ferdi, Mahmut'u da çok öfkelendirir. Ancak bütün ailesinin kendisine güvendiğini öğrenen Ferdi, biraz rahat nefes alır. Evin etrafını gazeteciler sarmış, Ferdi'nin ihanet haberleri gündem olmuştur. Ferdi'yi temize çıkarmaya kararlı olan aile fertleri, planlar yapar. Adnan, Hollywood yapımcısı kılığına girip Gökçe'yi kandırmaya karar verir. Rasim ise oğlunun tazminatını ödemek için Ferdi'den gizli yapımcıyla görüşür. Ancak yapımcı, Rasim'in teklifini kabul etmeyip onu adeta odadan kovar. Sina, zeytinliğin tapusunu Damla'ya vereceğini Mahmut'a söyler ancak Mahmut, bu fikre karşı çıkar. Nedim'den Ferdi'ye vermek için para alan Adnan, bu parayla dükkan kiralar. Hapse girme tehlikesiyle de karşı karşıya olan Adnan, suçu önce Nedim'den sonra da Ferdi'den üstlenmesini ister. Sina'nın yaş günü için evde kutlama yapılır. Tam pasta kesimi sırasında Damla, Sina'ya müjdeyi verir: "Aşkım, baba oluyorsun." Sina'nın birden gözleri dolar. Rasim, Canan, herkes ağlar, çok sevinir. Ertesi gün Adnan'ın duruşmasında ise ortalık karışır. Adnan'ın suçunu Ferdi mahkemede üstlenirken bu kez araya Rasim girer. Mahkemede yaşanan gerginlikler ise beklenmedik kararlara yol açar.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

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