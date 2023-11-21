Haberler Dizi Haberleri AİLE 21. BÖLÜM FULL İZLE | SHOW TV Aile yeni bölüm izle - AİLE dizisi son bölüm izle

AİLE 21. BÖLÜM FULL İZLE | SHOW TV Aile yeni bölüm izle - AİLE dizisi son bölüm izle

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 21. bölümüyle 21 Kasım Salı günü ekrana geldi. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 21. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 21. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 21. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 02:10 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 02:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AİLE 21. BÖLÜM FULL İZLE | SHOW TV Aile yeni bölüm izle - AİLE dizisi son bölüm izle

AİLE 21. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 21. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 21. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 21. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 21. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 21. bölüm bilgileri...

AİLE 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 21. BÖLÜM KONUSU NE?

Aylar sonra nihayet aşka teslim olan Devin, kendini bir anda hayatının en büyük sınavının içinde bulur. Aslan hastanede yaşam mücadelesi verirken Devin sevdiği adamı hayattan koparmaya çalışan kişi ya da kişileri bulmaya karar verir. Ancak bu yolda yalnız yürümeyecektir. Hayatlarının en büyük acısı Hülya ve Devin'i bir araya getirir. İki kadın bu uğurda sırt sırta mücadele ederken Aslan'ı vuran tetikçinin peşine düşerler. Acaba bu olayın

azmettiricisi kimdir? İlyas mı? Cihan mı? Nedret ve Bedri mi? Yoksa İbo mu? Tedavisine evde devam edilen İbo'nun odasında bulunan not, Hülya'nın şüphesini iyice arttırırken Devin, Bedri ile marinada karşı karşıya gelir. Bedri'nin hırsları uğruna her şeyi yapabilecek biri olduğunu anlaması Devin'in şüphesini iyice körükler. Bedri, Nedret'le birlikte kurduğu planlarını işletmeye devam ederken; Aslan'ın yokluğunda kızını hapisten kurtarmayı başaran İlyas önemli bir sorunun peşine düşer. Şüpheliler listesinin bir diğer ismi olan Cihan ise Serap ile aile olma yolunda ilk adımı atar. Ancak düğün

günlerinde onları tehlikeli bir sürpriz beklemektedir. Çember giderek daralırken tetikçi sonunda yakalanır. Hülya ve Devin azmettiricinin kim

olduğunu öğrenmek için kolları sıvarlar. Ancak tetikçiyi konuşturmak hiç de kolay olmayacaktır. Devin kendi yöntemlerini kullanarak gerçeğe ulaştığında ise yanıtlanması gereken tek bir soru kalır: Canınızdan çok sevdiğiniz birini er ya da geç öldüreceğini bildiğiniz bir insanın yaşamasına izin verir miydiniz? Olayın ardındaki sis perdesi aralanırken hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Aslan'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Şimdi Aslan'a bu hain planı kuran kişi ya da kişiler için bedel ödeme vaktidir.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ

  • Serenay Sarıkaya

  • Nejat İşler

  • Canan Ergüder

  • Ushan Çakır

  • Umutcan Ütebay

  • Yüsra Geyik

  • Selin Şekerci

  • Mert Denizmen

  • Ecem Simge Yurdatapan

  • Levent Ülgen

  • Emel Göksu

  • Nur Sürer

AİLE 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYI

DİĞER
Euro 2024 nerede oynanacak? Euro 2024 hangi ülkede düzenlenecek, kaç takım katılacak?
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik!
Bizim Çocuklar lider tamamladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm full izle! (21 Kasım)
Üç Kız Kardeş son bölüm full izle! (21 Kasım)
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
🌛Ay Balık burcunda! Fantastik rüyalara hazır olun
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samet Akaydin: Daha iyisini yapacağız Samet Akaydin: Daha iyisini yapacağız 01:21
Beşiktaş Emlakjet Paris'i yıktı! Beşiktaş Emlakjet Paris'i yıktı! 01:21
İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..." İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..." 01:19
EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte rakiplerimiz EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte rakiplerimiz 01:17
Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik! Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik! 01:14
Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi 01:08
Daha Eski
Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı 01:03
İsrail galibiyetle kapattı! İsrail galibiyetle kapattı! 00:57
Belarus galibiyetle tamamladı! Belarus galibiyetle tamamladı! 00:55
Hollanda deplasmanda farklı kazandı! Hollanda deplasmanda farklı kazandı! 00:46
Bakasetas Yunanistan'a 1 puanı getirdi! Bakasetas Yunanistan'a 1 puanı getirdi! 00:42
Romanya lider bitirdi! Romanya lider bitirdi! 00:41