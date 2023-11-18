GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 114. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI