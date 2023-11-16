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ALDATMAK 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 46. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 46. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 46. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:40
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ALDATMAK 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 46. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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Aldatmak 46. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 46. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 46. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 46. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir. Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar. Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır.

Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır. Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder. Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de, yolculuğunda yalnız olmayacaktır.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 46. bölüm fragmanı izle

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