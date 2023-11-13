📺Ömer 31 Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 13 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen 31. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 31. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 31. BÖLÜM KONUSU

Annesini kaybetmenin kıyısına gelen Reşat bu durumun sorumlusu olarak gördüğü Ömer ve Gamze'yi bencillikle suçlarken ona en büyük destek hiç beklemediği birinden gelir. Aralarındaki çatışmalarla boğuşurken böyle ölümcül bir dikkatsizlikte bulunmak, Gamze ve Ömer'in büyük bir suçluluk duygusu hissetmesine neden olur.

Dükkanı açmak için gerekli kaynağı bulan Gamze, bu konuda önemli bir adım atar. Fakat bu girişimi aile üyeleri arasında türlü gerginliklere neden olur. Şükran'ı kaybetmemek için çareler arayan Tahir ise, içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın yollarını tehlikeli yerlerde arar.

Yaşadıkları çatışmaları geride bırakmak isteyen Gamze ve Ömer'in katıldıkları bir sergi, aralarında oluşacak yeni sorunlara kapı aralar. Annesinin devamlı olarak bakıma ihtiyaç duyduğunu fark eden Reşat ise, bu soruna kalıcı bir çözüm ararken Çiçek'ten, onu çocuklarıyla karşı karşıya getirecek beklenmedik bir teklif alır.

ÖMER 31. YENİ BÖLÜM İZLE

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