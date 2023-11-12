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NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI (RESİMLİ) | Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve karakterler

SHOW TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ne Gemiler Yaktım, fragmanının yayımlanmasının ardından diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerini Deniz Baysal, Devrim Özkan ve Berk Hakman'ın paylaştığı Ne Gemiler Yaktım, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. İlk bölüm için geri sayım başlarken arama motorlarında 'Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve karakterler' araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 12:00
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NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI (RESİMLİ) | Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve karakterler

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV, yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım'ın senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan ve Berk Hakman'ın başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve karakterler...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Deniz Baysal 👆

Devrim Özkan 👆

Berk Hakman 👆

Erkan Kolçak Köstendil 👆

Mert Denizmen 👆

Onuryay Evrentan 👆

Nazmi Kırık 👆

Ata Çağlan Timur 👆

Süreyya Kilimci 👆

Çiğdem Selışık Onat 👆

Macit Koper 👆

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