GÖNÜL DAĞI 114 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 114 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

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GÖNÜL DAĞI 114. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 114. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 114. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 114. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 114. bölüm fragmanı izle