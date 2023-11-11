📺Gönül Dağı 113 bölüm FULL İZLE - Gönül Dağı yeni bölüm tek parça - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 11 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 113. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM ÖZETİ

Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM İZLE