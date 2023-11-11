Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 113 bölüm FULL İZLE - Gönül Dağı yeni bölüm tek parça - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 113 bölüm FULL İZLE - Gönül Dağı yeni bölüm tek parça - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 11 Kasım Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 113. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 113. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:00
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📺Gönül Dağı 113 bölüm FULL İZLE - Gönül Dağı yeni bölüm tek parça - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 11 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 113. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM ÖZETİ

Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

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