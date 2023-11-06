ALPARSLAN FİNAL BÖLÜM İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde final bölümüyle heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 6 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen final bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 61. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır. Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur. Mısır'a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas'tan biat alamaz.

Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud'un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır. Alparslan, Mahmud Mirdas'ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud'un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas'ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir. Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans'a kayzer olması için Diyojen'i seçmişti. Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya'nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer. Diyojen'in en büyük gayesi Alparslan'ı ve Türkleri Anadolu'da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek.

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