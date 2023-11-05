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📺Yargı 70. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 70. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 70. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 70. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 00:30
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📺Yargı 70. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 5 Kasım Pazar günü yeni ve 70. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 70. yeni bölümü...

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👉YARGI 70. BÖLÜM İZLE

YARGI 70. BÖLÜM KONUSU

Mercan'ın bulunuşu başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkesin dünyasını aydınlatmıştır. Kızlarıyla yeniden tanışmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'ı büyük bir çaba beklemektedir. Her seferinde Kadir'in karanlığına biraz daha bulanan Yekta, büyük bir karar vermek durumundadır. Henüz neye bulaştıklarını tam da anlayamayan Osman, Can ve Çınar'ı ise halletmek zorunda oldukları görevler sıkıştırmaktadır. Öte yandan Merdan, Defne ile ilgili hiç de hoş olmayan bir gerçeğin peşine düşecektir. Nil'in, Filiz ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçları herkesi hayrete sürükleyecektir. Evladının yokluğuyla sınanan Ceylin, kendisi ile ilgili büyük bir sınav vermek durumunda kalacaktır. Ceylin ve Ilgaz'ın sadece Mercan'ı bulmakla bitmeyecek olan yolculukları henüz başlamıştır. Kızlarını Filiz'den fiziki ve duygusal olarak ayırmak, beraberinde çok zorlu bir süreci işaret etmektedir. Şimdi kızları için birlik olmak ve her zamankinden daha fazla kenetlenerek mücadele vermek zorundadırlar.

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