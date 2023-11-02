ALDATMAK 44 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 44 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

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Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 44. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 44. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 44. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır. Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez. Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır. Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir.

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Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle