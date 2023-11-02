Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 44 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 44 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK 44 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 44 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 44. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 44. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALDATMAK 44 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 44 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 44. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 44. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 44. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır. Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez. Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır. Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle

DİĞER
Son dakika haberi: Manchester United'da görülmemiş kriz! Oyuncular isyan etti...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Uluslararası silahlı organize suç örgütü COMANCHERO çökertildi
Buruk'tan 8 numara formülü! 2 farklı 11
Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 43 BÖLÜM FULL İZLE
Kuruluş Osman son bölüm full izle! (1 Kasım)
Bahçelievler'de elektrik ne zaman gelecek? (2 KASIM 2023)
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (2 Kasım 2023)
2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray istiyordu F.Bahçe bombayı patlattı! G.Saray istiyordu F.Bahçe bombayı patlattı! 09:43
Buruk'tan 8 numara formülü! 2 farklı 11 Buruk'tan 8 numara formülü! 2 farklı 11 09:37
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 09:36
Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da... Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da... 09:27
Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında... Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında... 08:12
Sürpriz iddia! Süper Lig'in o yıldızı ile birlikte izleniyor Sürpriz iddia! Süper Lig'in o yıldızı ile birlikte izleniyor 07:51
Daha Eski
Maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret Maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret 07:30
A. Bilbao deplasmanda turladı! A. Bilbao deplasmanda turladı! 01:29
A. Bilbao deplasmanda turladı! A. Bilbao deplasmanda turladı! 01:28
ManU evinde bozguna uğradı! ManU evinde bozguna uğradı! 01:24
ManU evinde bozguna uğradı! ManU evinde bozguna uğradı! 01:16
B. Münih'e kupada büyük şok! B. Münih'e kupada büyük şok! 01:01