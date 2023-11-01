Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 134 BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

📺Kuruluş Osman 134 BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 134. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 134. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 134. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 134. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 17:20
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📺Kuruluş Osman 134 BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 134. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 134. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 134. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, Lefke Kalesi'ni Yakup Bey'den alacak mı?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Uçlar'ın yeni düşmanı: Üstad Gera! Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

Boran Bey'in akıbeti ne olacak? Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?

Malhun Hatun'un oyunu! Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır?

Orhan Bey, Mehmet Bey'i vuruyor! Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür. Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur. Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır?

Osman Bey'in cevabı ne olacak? Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıyadır. Yakup Bey Osman Bey'den son kez biat ister. Osman Bey ne cevap verecektir?

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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