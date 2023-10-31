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AİLE 18 BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 18. bölümüyle 31 Ekim Salı günü ekrana geldi. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 18. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 18. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle, Aile dizisi canlı izle 18. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:10
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AİLE 18 BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle

AİLE 18. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 18. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 18. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 18. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 18. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 18. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 18. BÖLÜM KONUSU

Hülya'nın hamlesi Neşe'nin başına büyük bir dert açar. Hülya, ailesine karışmasının bedelini Devin'e kendi ailesi üzerinden ödetmeye kararlıdır. Leyla tarafında işler iyice sarpa sararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni birisi vardır. Bunun için harekete geçer. Leyla tarafında işler iyice sarpa sararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada toplar Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer. Devin annesini korumaya çalışırken; hatırlamak bile istemediği yıllar önceki o geceye döner Aslan ise Devin'i yalnız bırakmazken; sevdiği kadını aşkın iyileştirici gücüne inandırmaya çalışacaktır. İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyun dışı bırakmak isterler.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ

  • Serenay Sarıkaya

  • Nejat İşler

  • Canan Ergüder

  • Ushan Çakır

  • Umutcan Ütebay

  • Yüsra Geyik

  • Selin Şekerci

  • Mert Denizmen

  • Ecem Simge Yurdatapan

  • Levent Ülgen

  • Emel Göksu

  • Nur Sürer

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