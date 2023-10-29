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📺Yargı 69 BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 69. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 69. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 69. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 01:10
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📺Yargı 69 BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 29 Ekim Pazar günü yeni ve 69. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 69. yeni bölümü...

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👉YARGI 69. BÖLÜM İZLE

YARGI 69. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz ve Ceylin çiftini Mercan'ı bulma yolculuğunda bilmedikleri, hiç beklemedikleri bir kaza beklemektedir. Bir an önce kızlarına sağ salim kavuşmayı, sarılmayı beklerken önlerine çıkacak bu engel ve arkasından yaşanacaklar ikisini de sarsmaya yetecektir.

Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yetecektir. Ceylin için elini taşın altına sonuna kadar sokmaya kararlı Yekta ise bir kez daha, istemese de, karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalacaktır. Osman ve Can ile birlikte iş yaparak kendisini Parla'nın gözünde de parlatmaya niyetli Çınar, kurulan yeni masada kendisine bir yer bulabilecek midir?

Ilgaz ve Ceylin Filiz'e ulaşmaya çalışırken Dilek tarafında beklemedikleri bir yeni iş birliği ile karşılaşacaktır. Mercan konusunda, kendini affetmeyecekler listesinde ilk sırada yer alan Ilgaz ve kızını bulmak için her şeyi göze alan Ceylin için mutlu günlerin kapısının aralanması çok yakındır.

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👉YARGI 69. BÖLÜM İZLE

Ceylin ve Ilgaz Mercan'ı bulmak uğruna yaptıkları illegal seçimlerden ötürü hiç beklemedikleri ve tehlikeli bir durumun içinde bulurlar kendilerini. Bilmedikleri ise Mercan'ın nerde olduğu gerçeğiyle burun buruna olduklarıdır.

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