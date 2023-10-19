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DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dilek Taşı'nın merakla beklenen 8. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Dilek Taşı 8. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 17:40
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DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 8. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer, Figen'e Cemre'nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre'yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan'ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda'nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen'e söyleyecek mi?

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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