Haberler Dizi Haberleri BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 42 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 42 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 42. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 42. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 13:01
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 42 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 41. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 42. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 42. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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