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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 41. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 41. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:31
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 40. bölüm izlemek için tıklayın

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Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 39. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atakan'ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev'in peşine düşer. Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir. Elbette Cezayir'in de buna karşı bir planı vardır.

Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir'e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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