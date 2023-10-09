Haberler Dizi Haberleri 📺Ömer 26. Bölüm FULL TEK PARÇA FULL İZLE - Ömer STAR TV

📺Ömer 26. Bölüm FULL TEK PARÇA FULL İZLE - Ömer STAR TV

Star TV ekranlarının dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla yeni sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 26. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyordu. Yapılan sorgularda, Ömer 26. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:50
📺Ömer 26. Bölüm FULL TEK PARÇA FULL İZLE - Ömer STAR TV

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 9 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 26. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 26. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 26. BÖLÜM KONUSU

Vicdan'ın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze, en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmamasına çok kırılır. Vicdan'ın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu git gide daha iyi anlasa da, kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütür.

Çalıştığı evde patronunun türlü kaprislerine göğüs geren Nisa, evin oğlu Engin'in Emine'ye karşı ilgisi olduğundan şüphelendikçe orada kalmaktan iyice çekinmeye başlar. Fakat kocasının verdiği sözler geri adım atmasına izin vermez.

Ömer'den kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Vicdan Gamze'yi bir engel olarak görür ve onu saf dışı etmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kimsenin beklemediği bir anda attığı bir adımla Ömer'i içinden çıkılmaz bir durumda bırakacaktır.

ÖMER 26. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Şarkıcı Hadise o yoruma kayıtsız kalamadı! “Hayatın sillesini yemişimdir “
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Emekliye ikramiye müjdesi: İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı, ABD'ye net mesaj
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber!
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAFİR son bölüm izle (9 Ekim)
Yargı son bölüm full izle! (8 Ekim)
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ekim)
Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morinho'dan flaş sözler Morinho'dan flaş sözler 00:00
Icardi için milli takım çağrısı! Icardi için milli takım çağrısı! 23:27
Juventus'tan flaş karar! Pogba'nın maaşı... Juventus'tan flaş karar! Pogba'nın maaşı... 20:54
FIBA'dan İsrail takımları için flaş karar! FIBA'dan İsrail takımları için flaş karar! 21:27
TFF'den Suudi Arabistan'a Dünya Kupası desteği! TFF'den Suudi Arabistan'a Dünya Kupası desteği! 21:31
F.Bahçe Beko'ya Pınar Karşıyaka'dan çelme! F.Bahçe Beko'ya Pınar Karşıyaka'dan çelme! 22:51
Daha Eski
Nuri Şahin görevi bırakıyor mu? Nuri Şahin görevi bırakıyor mu? 17:41
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih 18:04
Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi! Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etap sona erdi! 18:10
G.Saray Çağdaş Faktoring'de Paden dönemi! G.Saray Çağdaş Faktoring'de Paden dönemi! 18:17
Rooney İngiltere'ye geri dönüyor Rooney İngiltere'ye geri dönüyor 18:28
Messi ve Ronaldo yeniden buluşabilir Messi ve Ronaldo yeniden buluşabilir 18:51