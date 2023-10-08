Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 66. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 66. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 66. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 65. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 66. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 13:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 13:33
📺Yargı 66. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 8 Ekim Pazar günü yeni ve 66. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 66. yeni bölümü...

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YARGI 66. BÖLÜM KONUSU

Herkes tek bir sorunun etrafında kümelenmiş, ne olursa olsun bir an önce cevabını bulmak istemektedir; "Mercan nerede?" Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Ancak çocuklarının kaybıyla mücadele ederlerken bir yandan da yan yana kalmaya çalışmak ikisi için de çok zordur. Geçmişin gölgesinin ağırlığı altında ezilen çift, sisi bir nebze olsun aralamak derdiyle birbirleriyle yüzleşecektir.

Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesine hızla giriş yapan Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in, Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, artık umutsuzluklarına dayanarak ayakta kalmayı öğrenseler de beklemedikleri bir sürpriz hayatlarındaki bütün dengeleri alt üst edecek ve herkes yeni bir sorunun cevabının peşine düşecektir.

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