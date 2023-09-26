📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 55. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 26 Eylül Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 55. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 55. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 55. BÖLÜM KONUSU

"Sana söz, Nesrin Hanım. Dağılan inci tanelerini bir bir toplayıp boynuna asacağım yeniden" Böyle söz vermişti Rüçhan, Nesrin'in mezarı başında. Şimdi sözünü tutmak için elinden geleni yapacaktı. Bu yüzden de üç kız kardeşi barıştırmak, tıpkı eskisi gibi yeniden bir sofra etrafında toplanabilmek için bir davet verdi. Türkan bir yandan kardeşinin hastalığı, bir yandan nikah hazırlığı derken hayli zor günler yaşıyordu.

Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemiyordu. Kartal'la nikah masasına mı oturacaktı yoksa Rüçhan hanımın davetine giderek, Somer'le yeni bir sayfa mı açacaktı? Diğer taraftan Somer de Türkan ve Kartal arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenmiş ve işin peşine düşmüştü.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 55. BÖLÜM İZLE

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