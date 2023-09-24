Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 64. BÖLÜM İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 64. BÖLÜM İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 64. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 64. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 64. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:30
📺Yargı 64. BÖLÜM İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 24 Eylül Pazar günü yeni ve 64. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 64. yeni bölümü...

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YARGI 64. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'ın yokluğunda düştüğü dipsiz kuyudan mucizevi bir biçimde kurtulan ancak, öfkesi alev alev kalbinde yanan Ceylin… Fırtınaya tutulmuş sevdiğini kollarında dindirmeye çalışan, üstelik bu büyük aşkın onlara getirdiği tatlı bir sürprizi öğrenen Ilgaz… Hayat onları hiç bilmedikleri bir denizde dalgalarla savururken, zaman ruhlarına bambaşka şekiller vermiştir. Artık aralarındaki mesafenin kapanması için yeni bir mucize daha gereklidir.

Bu sırada hayat herkes için yeni sürprizler hazırlamıştır. İstanbul'un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin

Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin… Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe… Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık..

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👉YARGI 64. BÖLÜM İZLE

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